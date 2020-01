Christian Kabasele, mécontent de sa carte rouge, ne comprend pas le VAR

Christian Kabasele a vu rouge hier. Ayant commis une faute lui valant initialement un carton jaune, le Diable Rouge a vu le VAR corriger l'arbitre principal, qui l'a finalement exclu en tant que dernier homme.

Christian Kabasele méritait-il le carton rouge ce mercredi pour sa faute en tant que "dernier homme" sur Diogo Jota (71e)? À première vue, l'arbitre de la rencontre, Andrew Madley, estimait que l'intervention du joueur de Watford méritait la jaune. Mais l'intervention du VAR le poussera à sortir la rouge, ce que Kabasele ne comprend pas très bien.

"Le VAR est là pour corriger les erreurs claires et évidentes de l'arbitre. Il avait l'assistant pour l'aider à juger si oui et non j'étais dernier homme, et décide de me donner la jaune", déclare Christian Kabasele après la rencontre dans des propos relayés par le Watford Observer. "Je ne comprends pas pourquoi revenir sur cette décision. Ca me paraît fort sévère".

Sans conséquence

Heureusement pour le Diable Rouge, Watford tiendra bon à dix et conservera son avance (2-1), prenant trois précieux points dans la course au maintien. "Nous avons montré un bel état d'esprit. C'est vraiment dommage car quand on voit notre forme depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, je pense que nous ne devrions pas être dans cette position (les Hornets sont avant-derniers, à deux points du premier non-relégable, nda). Il (Nigel Pearson) nous donne confiance en nous, nous dit que nous avons assez de qualité pour ne pas descendre".