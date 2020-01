Retour plus rapide que prévu pour Uche Agbo ?

Le Standard de Liège avait envoyé le milieu défensif nigérian en Espagne en début d'année. A son retour à Liège cet été, il fut directement prêté à nouveau, vers le Portugal cette fois-ci.

Mais le Sporting Braga ne souhaite déjà plus profiter des services d'Uche Agbo. Pour cause, il n'a joué que 223 minutes cette saison. Les dirigeants de Braga veulent le renvoyer en Belgique plus tôt que prévu, annonce le site portugais Mais Futebol.

Alors qu'il devait rester au Portugal jusqu'à la fin de la saison, Uche Agbo pourrait faire son retour dans le noyau liégeois dès janvier. Une option qui pourrait être intéressante au vu du manque de profondeur à ce poste, comme on a pu le constater avec la blessure de Bastien et la fatigue de Cimirot en fin d'année.

En tout, Agbo (24 ans) a joué 58 matchs pour le Standard de Liège. Essentiel en récupération, il a également inscrit 1 buts et donné 4 assists toutes compétitions confondues pour les Rouches.