Thibaud Verlinden de retour à Stoke City

A Bolton, en division 3 anglaise, le jeune belge de 20 ans aura inscrit trois goals et donné deux passes décisives en 14 matchs disputés.

Constatant ces belles prestations, son employeur a décidé de le faire revenir au club. Ainsi, Thibaud Verlinden continuera la saison avec Stoke City. En division 2 anglaise, les Potters sont 21ème avec 24 points, une place seulement au-dessus de la première équipe relégable. Le jeune ailier belge tentera donc d'aider ses équipiers pour assurer le maintien en Championship.

He's back... 👀@ThibaudVerlinde has been recalled from his loan spell with Bolton Wanderers, with immediate effect#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/21RZxt6D4v