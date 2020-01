Bernd Storck : "Les joueurs français sont effrayés dès qu'on place l'accent sur le jeu physique"

Le Cercle de Bruges est bon dernier du classement, avec déjà six points de retard. Mais les statistiques offensives et le fond de jeu amènent de l'espoir. Leur coach est revenu sur qui empêcherait le Cercle de descendre à la fin de la saison.

Bernd Storck s’est montré satisfait et optimiste pour la deuxième partie de la saison. Son équipe manque de réussite, et d’efficacité, mais surtout d’organisation défensive. Car, dans le jeu et au niveau de l’activité offensive, le Cercle n’est pas la pire équipe de notre championnat.

L’ancien entraîneur de Mouscron a fait l’état des lieux de la première partie de saison à l’occasion d’un entretien avec Sport Foot Magazine : « À mon arrivée, je n'avais qu'un objectif : éviter la relégation. J'ai quand même eu un choc en découvrant l'équipe. Le niveau m'a surpris. J'ai beaucoup de joueurs talentueux, ce que j'ai immédiatement remarqué à l'entraînement, mais ils n'ont pas d'expérience ».

Et l’Allemand de poursuivre : « Ici, les jeunes représentent 70% du noyau. Et 70% de mes joueurs ne connaissent pas le championnat de Belgique. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Prenez les Français. Ils sont bons sur le plan technique mais ils s'effraient quand ils remarquent qu'on place l'accent sur le physique. Et ils sont jeunes ».

« Nous devons changer ça pendant la trêve hivernale. Embaucher des footballeurs expérimentés ne sera pas facile mais c'est nécessaire. Sinon, ça va être vraiment très dur. J'insiste: le talent ne manque pas mais il doit pouvoir se développer ».