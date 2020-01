Charleroi, la réussite à l'état pur

Charleroi a réalisé une grosse première partie de saison. Au classement, ils partagent la deuxième place derrière l'ogre brugeois. En revanche, dans les autres classements, les Carolos n'apparaissent pas dans les premières places. Le Sporting est une équipe efficace et en réussite. Un système réfléchi, stable, basé sur

Malgré certaines inquiétudes dues au départ de Mazzu et Osimhen, le Sporting de Charleroi fait jeu égal avec les grands de ce championnat. Ils sont deuxièmes avec Gand et l’Antwerp, avec un match de moins – certes contre Bruges mais à domicile.

Pourtant, à y regarder de plus près, le Sporting ne domine pas de manière apparente dans le jeu. Ils sont la douzième équipe en terme de possession de balle, avec seulement 46,5 % du temps le ballon dans leurs pieds. Et ils doivent jouer leur match de retard contre l’équipe la plus dominante du championnat (Bruges, c’est 60,1% de possession).

Autre preuve de l’efficacité carolo : le ratio très élevé des buts inscrits par rapport aux tirs cadrés. Charleroi est seulement la onzième équipe au classement des frappes cadrées. Ils cadrent 3,3 tirs par match, soit moins que la lanterne rouge du classement.

En termes du nombre d’attaques, le Sporting ne figure pas non plus parmi les équipes les plus offensives. Ils sont huitièmes et neuvièmes si l’on prend seulement en compte les attaques considérées comme dangereuses.

Charleroi ne provoque pas énormément de fautes, en comparaison des autres équipes haut placées dans le classement. Douzièmes dans ce classement, ils se retrouvent derrière des équipes comme Waasland-Beveren et Ostende.

En revanche, là où les Carolos sont impressionnants, c’est dans leur solidité défensive. Ils sont la deuxième meilleure défense du championnat, à nouveau derrière les intouchables brugeois.

Tout le mérite revient donc à Belhocine et son staff, mais aussi à l’organisation et l’efficacité de ses joueurs. Charleroi est appliqué et tous les joueurs participent aux tâches, ce qui les place souvent en situation de supériorité numérique.

Comme le montrent tous ces chiffres, le bloc carolo joue le contre à merveille et profite des faiblesses bien scrutées de l’adversaire. Il est évident que Belhocine peut également compter sur des attaquants de qualité qui placent rarement à côté quand ils sont devant le goal adverse.

Une défense et un bloc appliqués, des attaquants de qualité et une efficacité remarquable permettent à Charleroi de faire jeu égal – voire plus – avec les grands. Le calendrier compliqué du mois de février sera un bon test de confirmation en vue des PO1.