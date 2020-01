De Bruyne nominé pour être joueur du mois, mais a une belle concurrence

Kevin De Bruyne a éclaboussé la Premier League de tout son talent les dernières semaines. Mais le médian belge n'est pas le seul à avoir presté à un très bon niveau.

Jamie Vardy (Leicester), Buendia (Norwich), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Ben Foster (Watford), Danny Ings (Southampton), Adama Traoré (Wolves) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool) ont également été au top de façon constante. Le leader technique de City fait tout de même figure de favori.

