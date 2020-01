Le Barça accroché par le voisin, et rejoint par le rival

Un derby douloureux pour les Blaugranas.

Quelques heures après la victoire du Real Madrid à Getafe, le Barça devait répondre sur la pelouse de l'Espanyol pour conserver, seul, la tête de la Liga, mais n'a pas accompli sa mission. Les voisins catalans ont, en effet, mené la vie dure aux champions d'Espagne en titre.

Le Barça et le Real au coude à coude

David Lopez avait d'ailleurs ouvert la marque, dès la 23e minute de jeu pour l'Espanyol, Luis Suarez et Arturo Vidal ont attendu le quatrième quart d'heure pour répondre et lancer le Barça vers un précieux succès.

Mais l'exclusion de Frenkie de Jong, la toute première de la carrière du jeune Néerlandais, a fait basculer la rencontre et Wu Lei a égalisé à deux minutes de la fin du temps règlementaire.

Messi et ses partenaires perdent donc deux unités dans le derby barcelonais (2-2) et voient le Real Madrid revenir à hauteur: Blaugranas et Merengue partagent la tête de la Liga avec cinq points d'avance sur le duo de poursuivants composé de l'Atletico et de Séville.