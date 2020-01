Officiel : Un ex-international néerlandais pour entraîner Mousa Dembélé en Chine

Le club de l'ex-Diable Rouge a officialisé la nouvelle : Giovanni Van Bronckhorst (44 ans), libre depuis la fin de son contrat avec Feyenoord la saison passée, est le nouvel entraîneur du Guangzhou R&F, en Super League chinoise. Il succède à Dragan Stojkovic.

OFFICIAL: CSL club Guangzhou R&F announced the appointment of Giovanni van Bronckhorst as their new head coach. pic.twitter.com/aChW1uNtEd