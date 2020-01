Les supporters de Naples semblent plus enthousiastes pour la deuxième partie de saison

La première partie de saison a été quelque peu mouvementée à Naples entre un changement de coach, des conflits entre joueurs et direction et le mécontentement des supporters. Mais elle fut avant tout décevante : les Napolitains ne sont que 8ème, 18 points derrière la Juve et l'Inter.

Mais les supporters napolitains sont fidèles et semblent avoir retrouvé un semblant d’enthousiasme durant les fêtes. La Gazzetta dello sport a annoncé que, pour le match de ce lundi, le record du nombre de tickets vendus sur la saison est déjà battu. En effet, pour affronter le co-leader interiste, plus de 40.000 supporters seront présents au stade San Paolo. Le mois de janvier sera déjà crucial pour le Napoli. S’ils veulent être protagonistes – et non simple arbitre – dans la lutte pour les places européennes, ils ne pourront plus se louper. Pourtant, la tâche ne sera pas simple. Les Napolitains reçoivent l’Inter, avant de se déplacer à la Lazio. Ensuite, ils affronteront la Fiorentina. Naples est à présent à 5 points de la première place européenne.





