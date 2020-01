Un défenseur de Man U devrait bientôt retrouver Lukaku

Il sera libre de tout contrat en fin de saison.

Ashley Young se rapproche de l'Inter Milan. Selon Sky Sports Italia, le défenseur anglais a trouvé un accord personnel avec l'Inter Milan: il aimerait débarquer en Lombardie dès cet hiver. Son contrat n'expire qu'à l'issue de la saison, mais les Nerazzurri espèrent quand même le faire venir gratuitement en janvier.

La fin d'un long périple se précise en tout cas pour Ashley Young, 34 ans, qui était arrivé à Manchester United il y a huit ans et demi et qui a remporté cinq trophées avec les Red Devils: un titre de champion d'Angleterre, une Cup, une Europa League et deux Community Shields.