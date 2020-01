Ce qui a le plus impressionné Birger Verstraete à Cologne: "Fantastique"

Après un "bon départ", Birger Verstraete a été freiné par une blessure au ménisque, mais il savoure tout de même sa nouvelle vie à Cologne.

Arrivé en même temps que Sebastiaan Bornauw au FC Cologne, Birger Verstraete a débuté sa saison dans le onze de base du club allemand. Il a enchaîné les titularisations (99% de temps de jeu sur les quatre premiers matchs de la saison!), avant de voir une blessure au ménisque tempérer sa progression.

"Le départ était bon", confirme-t-il à Sporza. "Puis il y a eu cette blessure et plusieurs semaines d'absence. Mais je laisse entrevoir de très bonnes choses, même si j'aimerais pouvoir me montrer toutes les semaines", insiste-t-il. Depuis son retour de blessure, l'ancien Buffalo n'a, en effet, été titularisé qu'à trois reprises, sur huit matchs de championnat.

Notre stade est phénoménal.

Mais ça ne l'empêche pas de savourer l'ambiance de la Bundesliga. Et de profiter des chaleureux fans du club du Rhin. "Pour chaque match à domicile, il y a 55.000 spectateurs dans le stade. À Munich, ils étaient 9000 pour nous soutenir, je n'ai jamais vu ça. Ce qui m'a le plus marqué, c'est notre premier match chez nous, contre Dortmund. Notre stade est phénoménal et c'est fantastique de jouer dans une telle ambiance."

Objectif clair donc pour Birger Verstraete après la trêve: retrouver une place durable dans le onze de base pour profiter encore plus de cette ambiance "phénoménale"...