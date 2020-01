Seraing annonce l'arrivée d'Emilio Ferrera !

La nouvelle vient de tomber : l'ex-adjoint de Michel Preud'homme au Standard revient en région liégeoise, du côté de Seraing.

Après une expérience en D1 luxembourgeoise à la tête du F91 Dudelange, avec lequel il aura disputé quelques rencontres d'Europa League, Emilio Ferrera est de retour en Belgique : l'ancien adjoint de Michel Preud'homme au Standard a été officialisé en tant que T1 de Seraing. Il succède donc à Christophe Grégoire à la tête du 6e de D1 Amateurs.

Et ce n'est pas tout : Ferrera arrive accompagné de ... Marc Grosjean, fraîchement séparé du FC Liège et qui reste dans la région. L'ex-entraîneur de l'Union Saint-Gilloise et de l'Excelsior Virton avait travaillé en Arabie Saoudite avec Emilio Ferrera et Michel Preud'homme. Il arrive à Seraing dans le rôle d'adjoint.