Sander Berge dans le viseur d'un autre club de Premier League

Sander Berge va-t-il quitter le Racing Genk cet hiver ? Le médian norvégien est en tout cas très suivi.

Reverra-t-on Sander Berge sur les terrains de Jupiler Pro League ? Le Norvégien de 21 ans ne réclame pas de départ et Genk en veut une somme très élevée (environ 20 millions d'euros), mais Berge fait partie des jeunes joueurs les plus en vue en Europe, d'autant plus après sa nomination parmi les révélations de la phase de poules en Ligue des Champions.

Sander Berge serait dans le viseur d'un nouveau club de Premier League (où Brighton & Hove Albion et Sheffield United avaient déjà fait part de leur intérêt) : d'après le Daily Mail, West Ham United, qui a embauché David Moyes il y a quelques semaines et veut absolument se sortir du bas de classement le plus vite possible, serait très intéressé à l'idée d'attirer le Genkois. Le montant de 20 millions d'euros est évoqué, soit la somme demandée par le champion de Belgique en titre.