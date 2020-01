Thomas Henry veut découvrir la D1A : "On veut les deux tranches, faire ce que personne n'a jamais fait !"

OHL reprend le championnat ce samedi par un déplacement à l'Union Saint-Gilloise et avec l'envie de continuer à dominer la D1B, après avoir remporté la première tranche.

OHL a remporté la première tranche, battant l'inattendu Excelsior Virton dans ce qui s'apparentait à une première "finale" ; reste désormais à voir si les Louvanistes pourront réussir ce qui n'a encore jamais été fait en D1B - remporter les deux tranches et monter directement, sans passer par la case finale. Nous en avons discuté avec Thomas Henry, meilleur buteur d'OHL, à la veille du déplacement à l'Union Saint-Gilloise.

Thomas, Louvain est déjà qualifié pour la finale de D1B après avoir remporté la première tranche. La promotion en D1A est l'objectif déclaré ...

C'est un objectif clairement établi, oui ! Nous n'étions pas forcément les grands favoris au début de la saison, je crois, mais nous étions clairement un outsider. On l'a bien montré durant cette première tranche. Maintenant, on veut aller au bout et on veut même réussir ce que personne n'a jamais réalisé : remporter les deux tranches et monter directement.

Pourtant, cette seconde tranche a très mal commencé. Rien n'est joué, mais l'équipe a-t-elle la tête à la finale ?

C'est vrai qu'on a mal entamé cette seconde partie de saison. Je pense en effet que c'est surtout "mental", il y a eu une forme de décompression après la victoire contre Virton. Je pense que c'est normal. L'exemple de Malines l'année dernière le montre bien ; ils avaient une super équipe, mais n'ont pas remporté la deuxième tranche. Maintenant, OHL fait figure de gros poisson, les autres équipes veulent battre le champion de la première tranche, c'est plus difficile pour nous.

Mentalement, il fallait un break. On est beaucoup plus frais aujourd'hui, ces vacances nous ont fait du bien ; on va recommencer 2020 avec ce même objectif, remporter la tranche. Après tout, nous ne sommes qu'à quatre points du leader (le Beerschot) et rien n'est encore perdu.

À titre personnel, tu as une moyenne d'un but tous les deux matchs (11 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues). Tu es sur ta meilleure saison ; montée d'OHL ou pas, on t'imagine mal rester en D1B ...

Je pense que c'est ma meilleure saison en tant que professionnel, oui. Je me sens très bien dans cette équipe, je m'entends bien avec mes coéquipiers, j'ai un excellent rapport avec mon coach Vincent Euvrard. Le principal pour moi, c'est que Louvain monte cette saison ! L'année prochaine, on verra. J'ai de grandes ambitions et je ne l'ai jamais caché : j'espère toujours jouer plus haut ! J'ai encore un an et demi de contrat et je ne pense qu'à une chose - la montée avec OHL. Après, je ne me fixe aucune limite. On verra ...