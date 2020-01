Le Beerschot ouvre le bal de la D1B face à Roulers : "Ils ont fait forte impression"

Le Beerschot ouvre le bal de la D1B ce soir face à Roulers. Une rencontre cruciale pour se remettre dans le bain et surtout poursuivre la course en tête avec l'objectif final de la promotion en JPL.

Au terme du stage, Hernan Losada était un entraîneur satisfait. Aux yeux de l'Argentin, le groupe a travaillé dur et devra rester concentré pour atteindre ses objectifs, peut-on lire sur le site du club.

L'Argentin a demandé et obtenu une concentration et une implication maximale de la part de ses hommes : "C'était le marché convenu. En échange, les joueurs avaient eu droit à de longues vacances pour recharger leurs batteries et recommencer l'année du bon pied. Il ne reste que 8 rencontres en D1B. C'est une période très courte et il n'y a pas de temps de se détendre."

Désormais, plein focus sur le match de Roulers qui a pris des points lors des 2 derniers matches contre la OHL et l'Union : "Roulers est une bonne équipe. Il est certain qu'au cours de ces deux derniers matches, ils ont fait forte impression", prévient Losada. "En D1B, tout le monde peut battre tout le monde."

Losada ne pourra plus compter sur Jorn Vancamp en championnat, qui s'est blessé à la cheville lors du stage, pour le reste le noyau reste complet et costaud : "Nous devons rester concentrés et comprendre que chaque match va être difficile."