Un auteur d'injures racistes envers Sterling exclu de stade pour cinq ans

Agé de 58 ans, Ian Baldry avait lancé des propos racistes depuis les tribunes, envers Raheem Sterlung alors que celui-ci célébrait son but face à contre Bournemouth à l'Etihad Stadium. Les faits datent de décembre 2018.

L'auteur avait alors été signalé à la police par d'autres spectateurs.

Le supporter avait reconnu avoir tenu les propos qui lui étaient reprochés. Ce vendredi, il a également été condamné à 200 heures de travaux d'intérêt général assortis d'une amende de 170 livres de frais de justice.

A Manchester City fan has been banned from football matches for five years for racially abusing Raheem Sterling.