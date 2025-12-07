🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

Suite et fin de la 16e journée de Challenger Pro League ce dimanche. Le RFC Liège s'est payé le scalp de Courtrai à Rocourt, tandis que le Sporting Lokeren s'est imposé chez les U23 de Charleroi.

Le RFC Liège n'avait plus gagné depuis le 25 octobre avant de recevoir Courtrai ce dimanche à Rocourt. Une série de cinq matchs sans victoire, à laquelle les Sang & Marine voulaient impérativement mettre fin face à l'un des cadors de la série.

Toujours difficile à contrer à domicile sur son terrain synthétique, le Matricule 4 a joué son jeu vers l'avant et a ouvert le score dès la demi-heure de jeu sur corner via Pierre-Yves Ngawa, servi par Martin Wasinski.

FT | Le KV Kortrijk s’incline face au RFC Liège et a désormais 4 points de retard sur le leader ! 😮 #FCLKVK pic.twitter.com/fuRpaRq9VU — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 7, 2025

Le RFC Liège s'offre Courtrai, Lokeren s'impose à Gand

En seconde période, le RFC Liège a davantage reculé face aux assauts de Courtrai, mais est parvenu à conserver la cage de Jordi Belin inviolée. En toute fin de rencontre, les joueurs de Gaëtan Englebert ont même inscrit le 2-0 en contre-attaque via Frédéric Soelle pour valider une belle victoire qui leur permet de remonter à la quatrième place du championnat.

Dans le même temps, le Sporting Lokeren se déplaçait chez les U23 de La Gantoise pour une affiche entre deux candidats du ventre mou de cette Challenger Pro League, qui a clairement tourné à l'avantage de Lokeren.

Quatre buts ont été inscrits dans cette rencontre, tous en première période. Toon Janssen a ouvert le score dès la 4e minute pour Lokeren, le Jong Gent a égalisé dans la foulée sur penalty via David Mukuna, mais les visiteurs ont ensuite repris les commandes grâce à Radja Nainggolan, avant de porter le score à 1-3 grâce à Mohamed Soumare. Une belle victoire pour les hommes de Stijn Vreven.