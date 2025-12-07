🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren

🎥 Le RFC Liège s'offre Courtrai et se remet à rêver, Radja Nainggolan nettoie une lucarne avec Lokeren
Photo: Nicolas Darimont

Suite et fin de la 16e journée de Challenger Pro League ce dimanche. Le RFC Liège s'est payé le scalp de Courtrai à Rocourt, tandis que le Sporting Lokeren s'est imposé chez les U23 de Charleroi.

Le RFC Liège n'avait plus gagné depuis le 25 octobre avant de recevoir Courtrai ce dimanche à Rocourt. Une série de cinq matchs sans victoire, à laquelle les Sang & Marine voulaient impérativement mettre fin face à l'un des cadors de la série.

Toujours difficile à contrer à domicile sur son terrain synthétique, le Matricule 4 a joué son jeu vers l'avant et a ouvert le score dès la demi-heure de jeu sur corner via Pierre-Yves Ngawa, servi par Martin Wasinski.

Le RFC Liège s'offre Courtrai, Lokeren s'impose à Gand

En seconde période, le RFC Liège a davantage reculé face aux assauts de Courtrai, mais est parvenu à conserver la cage de Jordi Belin inviolée. En toute fin de rencontre, les joueurs de Gaëtan Englebert ont même inscrit le 2-0 en contre-attaque via Frédéric Soelle pour valider une belle victoire qui leur permet de remonter à la quatrième place du championnat.

Lire aussi… 🎥 Comme au bon vieux temps : Radja Nainggolan signe l'un des buts du weekend d'une frappe dont il a le secretDans le même temps, le Sporting Lokeren se déplaçait chez les U23 de La Gantoise pour une affiche entre deux candidats du ventre mou de cette Challenger Pro League, qui a clairement tourné à l'avantage de Lokeren.

Quatre buts ont été inscrits dans cette rencontre, tous en première période. Toon Janssen a ouvert le score dès la 4e minute pour Lokeren, le Jong Gent a égalisé dans la foulée sur penalty via David Mukuna, mais les visiteurs ont ensuite repris les commandes grâce à Radja Nainggolan, avant de porter le score à 1-3 grâce à Mohamed Soumare. Une belle victoire pour les hommes de Stijn Vreven.

