À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

Cet été, Sebastiaan Bornauw a rejoint Leeds en provenance de Wolfsburg. Cette semaine, il a enfin effectué ses débuts en Premier League.

Les promus ont déboursé six millions d'euros et ont mis notre compatriote sous contrat jusqu'en juin 2029. Pourtant, l'ancien Anderlechtois a longtemps dû prendre son mal en patience.

Bornauw s'est blessé pendant la préparation et n'a jamais eu l'occasion de se faire une place dans l'équipe. Leeds a commencé la saison sans lui et la hiérarchie n'a plus évolué dans l'axe de la défense. Pendant trois semaines, Bornauw a même été relégué en tribune.

"C'est l'une des décisions les plus difficiles que j'aie eu à prendre, et cela m'a vraiment peiné de ne pas avoir retenu Sebastiaan. On ne peut pas se permettre d'avoir deux défenseurs centraux sur le banc, car il nous faut plus d'options à d'autres postes", s'était justifié l'entraîneur Daniel Farke. Comme si cela ne suffisait pas, le Bruxellois de 26 ans s'est à nouveau blessé au genou, de quoi encore un peu plus retarder ses débuts en Premier League.

Quelle semaine pour Leeds !

Remis de sa blessure, Bornauw reste important pour son coach, qui a expliqué qu'il envisageait de passer à une défense à trois, mais que ce changement reposait sur la présence de notre compatriote, pour avoir une solution de rechange sur le banc. De retour en milieu de semaine, le Diable Rouge est rentré au jeu pour la dernière minute de jeu contre Chelsea (victoire 3-1).

Ce weekend, il est à nouveau rentré au jeu dans le temps additionnel contre Liverpool. Cette fois, le contexte était tout autre : l'idée était d'apporter de la taille devant ; Leeds tentait par tous les moyens de refaire son but de retard. Et cela a payé : si Bornauw n'a pas lui-même égalisé, la pression mise a fait craquer la défense des Reds, qui a concédé le 3-3 à la 90+6e.