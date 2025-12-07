À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League

À l'assaut de la défense de Liverpool : un Diable enfin récompensé de sa patience en Premier League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Cet été, Sebastiaan Bornauw a rejoint Leeds en provenance de Wolfsburg. Cette semaine, il a enfin effectué ses débuts en Premier League.

Les promus ont déboursé six millions d'euros et ont mis notre compatriote sous contrat jusqu'en juin 2029. Pourtant, l'ancien Anderlechtois a longtemps dû prendre son mal en patience.

Bornauw s'est blessé pendant la préparation et n'a jamais eu l'occasion de se faire une place dans l'équipe. Leeds a commencé la saison sans lui et la hiérarchie n'a plus évolué dans l'axe de la défense. Pendant trois semaines, Bornauw a même été relégué en tribune.

"C'est l'une des décisions les plus difficiles que j'aie eu à prendre, et cela m'a vraiment peiné de ne pas avoir retenu Sebastiaan. On ne peut pas se permettre d'avoir deux défenseurs centraux sur le banc, car il nous faut plus d'options à d'autres postes", s'était justifié l'entraîneur Daniel Farke. Comme si cela ne suffisait pas, le Bruxellois de 26 ans s'est à nouveau blessé au genou, de quoi encore un peu plus retarder ses débuts en Premier League.

Quelle semaine pour Leeds !

Remis de sa blessure, Bornauw reste important pour son coach, qui a expliqué qu'il envisageait de passer à une défense à trois, mais que ce changement reposait sur la présence de notre compatriote, pour avoir une solution de rechange sur le banc. De retour en milieu de semaine, le Diable Rouge est rentré au jeu pour la dernière minute de jeu contre Chelsea (victoire 3-1).

Ce weekend, il est à nouveau rentré au jeu dans le temps additionnel contre Liverpool. Cette fois, le contexte était tout autre : l'idée était d'apporter de la taille devant ; Leeds tentait par tous les moyens de refaire son but de retard. Et cela a payé : si Bornauw n'a pas lui-même égalisé, la pression mise a fait craquer la défense des Reds, qui a concédé le 3-3 à la 90+6e.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

Un ancien de l'Union ne dirait pas non à finir sa carrière au Parc Duden : "Ça pourrait être très beau"

19:00
Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

18:40
Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

Pas de 15/15 : absolument ridicule, Anderlecht en prend quatre à Westerlo

17:55
Officiel : champion avec le Club de Bruges il y a quatre ans, il reprend du service en Arabie Saoudite

Officiel : champion avec le Club de Bruges il y a quatre ans, il reprend du service en Arabie Saoudite

18:00
Stockay encore battu, Emilio Ferrera joue un sale tour à Mons : les résumés de D1 ACFF

Stockay encore battu, Emilio Ferrera joue un sale tour à Mons : les résumés de D1 ACFF

17:30
🎥Trop facile pour Westerlo : la boulette de Coosemans qui met Anderlecht dans les problèmes après 38 secondes

🎥Trop facile pour Westerlo : la boulette de Coosemans qui met Anderlecht dans les problèmes après 38 secondes

17:00
🎥 Comme au bon vieux temps : Radja Nainggolan signe l'un des buts du weekend d'une frappe dont il a le secret

🎥 Comme au bon vieux temps : Radja Nainggolan signe l'un des buts du weekend d'une frappe dont il a le secret

16:30
La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale" Réaction

La mauvaise habitude apparue contre Anderlecht qu'il faudra éviter contre Marseille : "Ce sera une finale"

15:45
Jean Butez sélectionné par Didier Deschamps chez les Bleus ? "À ce rythme..."

Jean Butez sélectionné par Didier Deschamps chez les Bleus ? "À ce rythme..."

16:00
Pas le moindre tir cadré pour les Zèbres : Malines prend sa revanche sur Charleroi

Pas le moindre tir cadré pour les Zèbres : Malines prend sa revanche sur Charleroi

15:35
3
"Les Diables Rouges pouvaient devenir une génération dorée. Avec le bon entraîneur ? Peut-être"

"Les Diables Rouges pouvaient devenir une génération dorée. Avec le bon entraîneur ? Peut-être"

15:00
Déplacement boycotté, et pourtant : des supporters d'Anderlecht sont à Westerlo pour une raison bien précise

Déplacement boycotté, et pourtant : des supporters d'Anderlecht sont à Westerlo pour une raison bien précise

14:30
"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli

"Si j'étais lui, je pèterais un câble" : l'incompréhension grandit autour de Sébastien Pocognoli

14:00
2
Anderlecht attendu au tournant par un enfant de la maison : "Peut-être le moment idéal pour les surprendre"

Anderlecht attendu au tournant par un enfant de la maison : "Peut-être le moment idéal pour les surprendre"

13:30
Alerte rouge à Anfield : Mohamed Salah secoue Liverpool et ses fans

Alerte rouge à Anfield : Mohamed Salah secoue Liverpool et ses fans

12:40
Une légende du Real Madrid choque le football mexicain

Une légende du Real Madrid choque le football mexicain

13:00
Imbattables : Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait vivre un cauchemar à Stuttgart

Imbattables : Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait vivre un cauchemar à Stuttgart

12:20
Où était-il passé ? Après des mois dans l'ombre, il refait surface avec l'équipe réserve d'Anderlecht

Où était-il passé ? Après des mois dans l'ombre, il refait surface avec l'équipe réserve d'Anderlecht

12:00
Son coach confirme la mauvaise nouvelle : un Diable Rouge rechute quelques jours après sa blessure

Son coach confirme la mauvaise nouvelle : un Diable Rouge rechute quelques jours après sa blessure

11:00
"Tu peux lui envoyer" : un jeune talent belge fait passer un message à Rudi Garcia

"Tu peux lui envoyer" : un jeune talent belge fait passer un message à Rudi Garcia

11:30
🎥 La veste qui vole : Charles De Ketelaere craque complètement à Vérone

🎥 La veste qui vole : Charles De Ketelaere craque complètement à Vérone

10:30
"On s'est fait voler" : La Gantoise crie à l'injustice face à l'Union Saint-Gilloise.

"On s'est fait voler" : La Gantoise crie à l'injustice face à l'Union Saint-Gilloise.

09:34
Malines veut prendre sa revanche : Rik De Mil annonce un match sous haute tension

Malines veut prendre sa revanche : Rik De Mil annonce un match sous haute tension

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/12: Angulo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/12: Angulo

08:40
Nilson Angulo a la cote en Premier League !

Nilson Angulo a la cote en Premier League !

08:40
Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents

Plusieurs boycotts ce dimanche en Pro League : les supporters visiteurs mécontents

08:20
Un début de crise au Club de Bruges ? Nicky Hayen est très inquiet

Un début de crise au Club de Bruges ? Nicky Hayen est très inquiet

09:00
1
Wilmots, Leekens et les Bayat : un premier Belgique-Iran qui ne manquera pas de connections

Wilmots, Leekens et les Bayat : un premier Belgique-Iran qui ne manquera pas de connections

08:00
🎥 Une main évidente pour lancer l'Union vers l'égalisation ? Kevin Mac Allister et David Hubert répondent Réaction

🎥 Une main évidente pour lancer l'Union vers l'égalisation ? Kevin Mac Allister et David Hubert répondent

07:20
5
Un bon groupe ? Youri Tielemans réagit au tirage au sort : "Nous sommes confiants"

Un bon groupe ? Youri Tielemans réagit au tirage au sort : "Nous sommes confiants"

07:40
Tous les Belges vernis ? Hugo Broos aussi se réjouit de son tirage

Tous les Belges vernis ? Hugo Broos aussi se réjouit de son tirage

07:00
Pourquoi Senne Lammens répète le même rituel avant chaque match

Pourquoi Senne Lammens répète le même rituel avant chaque match

06:00
Du bonheur à l'Union au cauchemar en Allemagne

Du bonheur à l'Union au cauchemar en Allemagne

23:30
1
Bruges tremble : Saint-Trond dépasse les Blauw & Zwart, Anderlecht peut même les éjecter du podium !

Bruges tremble : Saint-Trond dépasse les Blauw & Zwart, Anderlecht peut même les éjecter du podium !

23:00
D1 ACFF : Tubize-Braine laisse la porte ouverte à Mons, Virton écrase les U23 du Standard

D1 ACFF : Tubize-Braine laisse la porte ouverte à Mons, Virton écrase les U23 du Standard

22:40
🎥 Ivan Leko hors de lui au Parc Duden : "L'arbitre est venu me voir pour s'excuser...Vous vous rendez compte ?" Réaction

🎥 Ivan Leko hors de lui au Parc Duden : "L'arbitre est venu me voir pour s'excuser...Vous vous rendez compte ?"

22:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 15
Aston Villa Aston Villa 2-1 Arsenal Arsenal
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-1 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 0-0 Chelsea Chelsea
Everton Everton 3-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Tottenham Tottenham 2-0 Brentford Brentford
Manchester City Manchester City 3-0 Sunderland Sunderland
Leeds United Leeds United 3-3 Liverpool Liverpool
Brighton Brighton 1-1 West Ham Utd West Ham Utd
Fulham Fulham 0-0 Crystal Palace Crystal Palace
Wolverhampton Wolverhampton 08/12 Manchester United Manchester United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved