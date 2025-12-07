Stockay encore battu, Emilio Ferrera joue un sale tour à Mons : les résumés de D1 ACFF

Stockay encore battu, Emilio Ferrera joue un sale tour à Mons : les résumés de D1 ACFF
Photo: © photonews

La 16e journée de D1 ACFF s'est conclue cette après-midi avec trois matchs au menu. En voici les résumés.

Retrouvailles assez précoces pour Emilio Ferrera et Mons. Un peu plus de trois mois après avoir été poussé vers la sortie par la nouvelle direction du RAEC (sans avoir eu l'occasion de coacher le moindre match officiel), il défiait les Dragons avec le Crossing Schaerbeek, déterminé à faire oublier les trois défaites lors des trois derniers matchs.

Pourtant, c'est bien Mons qui a pris le meilleur départ en menant 0-2 grâce à un penalty converti par Dylan De Belder et un deuxième but signé Yacine Bnetayeb. Mais le Crossing a repris espoir avec le 1-2 inscrit par Maxime Electeur à l'heure de jeu.

Pénalisé par l'exclusion de Thomas Vanhecke, Mons a subi en fin de match. Et cela s'est payé cher : Schaerbeek a fini par revenir à 2-2 pour arracher le partage et prendre deux points d'avance sur le SL 16 en bas de tableau. De leur côté, les Montois, freinés par leur ancien coach, manquent l'occasion de prendre seuls la tête du classement après le partage de Tubize-Braine hier soir.

0 sur 18 pour Stockay

Comme Emilio Ferrera, José Riga attendait désespérément un bon résultat après les cinq défaites de rang concédées par Stockay. Mais la série noire se poursuit pour les Liégeois, battus 0-3 par Habay. Antoine Mazure a ouvert le score après seulement 8 minutes, les visiteurs ont ensuite sécurisé leur victoire dans la dernière demi-heure avec deux buts signés Florent Devresse et François Reyter. Réduit à dix suite à l'exclusion de Maxime Cavelier, Stockay est désormais à sept points du top 6.

Meux a en effet encore un peu plus creusé l'écart en allant s'imposer à l'Union Namur, pourtant en grande forme. Ce sont d'ailleurs les Unionistes qui ont pris les commandes grâce à Paolino Bertaccini après un peu plus d'un quart d'heure. Menés 1-0 au repos, les Meutis ont réagi dès la reprise, avec l'égalisation d'Amaury Lotte. C'est en toute fin de match que la balance a penché du côté des visiteurs, sous la forme d'un penalty converti par Lucien Gauchet pour sécuriser la place de l'équipe parmi les six premiers.

Commentaire
Mons
Namur

Division 1 ACFF

 Journée 16
Virton Virton 5-1 SL16 FC SL16 FC
Tubize-Braine Tubize-Braine 1-1 Union SG Union SG
Rochefort Rochefort 1-1 Charleroi Charleroi
Namur Namur Rem Meux Meux
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-3 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Schaerbeek Schaerbeek 2-2 Mons Mons
