Bruges devra éviter l'exode : Jorne Spileers cité dans plusieurs clubs des cinq grands championnats

Au Club de Bruges, on parle souvent de Joaquin Seys, Raphael Onyedika, Christos Tzolis ou encore Carlos Forbs. Mais en défense, Jorne Spileers commence lui aussi à être suivi par plusieurs formations européennes.

Au Club de Bruges, le défi du mercato hivernal va commencer. Un peu à la traîne en championnat mais bien placé en Ligue des champions, le FCB aimerait conserver la totalité de ses joueurs importants pour ne pas avoir à revoir ses objectifs à la baisse.

Ce ne sera toutefois pas facile, puisque plusieurs talents Blauw & Zwart sont suivis par de grands clubs européens et pourraient faire l'objet d'une belle offre dans les prochaines semaines.

Plusieurs clubs européens s'intéressent à Jorne Spileers

Les noms de Joaquin Seys, Raphael Onyedika, Christos Tzolis ou encore Carlos Forbs reviennent en effet régulièrement dans les quotidiens étrangers, associés à des clubs prestigieux du Vieux Continent.

Ils ne sont cependant pas les seuls protégés de Nicky Hayen à être suivis sur le marché des transferts. En effet, Tuttomercatoweb apprend que plusieurs clubs des cinq grands championnats européens suivent aussi la situation de Jorne Spileers.

Sous contrat jusqu'en 2028, le défenseur central bénéficierait en effet de l'intérêt de Mönchengladbach, Lille, Feyenoord et de Sunderland, belle surprise du premier tour en Premier League. Le joueur de 20 ans représente un coup intéressant sur le marché, puisque sa valeur est estimée à seulement 3,5 millions d'euros sur Transfermarkt.