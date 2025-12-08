📷 Carl Hoefkens au bord du gouffre : des incidents éclatent avec des supporters réclamant son départ

Le NAC Breda de Carl Hoefkens est au bord du gouffre aux Pays-Bas. Après une nouvelle défaite sur la pelouse du Sparta Rotterdam, joueurs et staff ont été confrontés à un groupe de supporters à leur retour au centre d'entraînement, exigeant des explications.

Ce dimanche, le NAC Breda de Carl Hoefkens s’est une nouvelle fois incliné sur la pelouse du Sparta Rotterdam (1-0). Le club occupe désormais l’avant-dernière place en Eredivisie avec seulement 12 points sur 45 et figure donc dans la zone de relégation.

La deuxième saison depuis le retour dans l’élite du football néerlandais ne se déroule donc pas comme prévu pour le NAC Breda, qui avait terminé à la 15e place sur 18 la saison dernière. À mi-parcours, les inquiétudes sont grandes et la pression sur le staff technique s’accentue.

La crise est totale pour Carl Hoefkens et le NAC Breda

De retour de Rotterdam, les joueurs et le staff ont été accueillis à Het Kasteel, le centre d’entraînement du club, par un groupe de supporters qui a tenté de pénétrer dans le bâtiment principal, exigeant de parler à un responsable au sujet de l’absence de résultats.

Carl Hoefkens est de plus en plus critiqué aux Pays-Bas, et le faible niveau de jeu affiché par le NAC Breda le rapproche de plus en plus de la sortie. Certains médias évoquent même un possible licenciement avant le Nouvel An.

Arrivé en début de saison dernière, Carl Hoefkens semble donc toucher à la fin de son aventure au NAC Breda. Les supporters ciblent clairement l’ancien entraîneur du Club de Bruges et du Standard, ce qui conduit une grande partie de la presse néerlandaise à estimer que ses jours sont comptés.

FC Bruges
NAC
Carl Hoefkens

