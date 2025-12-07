Tout le monde à la ramasse ou presque : les cotes des Mauves après l'humiliation à Westerlo

Le pire match du RSC Anderlecht cette saison ? Plus que probablement. Certains sont totalement passés au travers.

Coosemans (3)

Il a mis son équipe dans la sauce après trente secondes, puis a retardé le break aussi longtemps qu'il le pouvait. Totalement lâché par ses défenseurs, son rôle dans la soirée cauchemardesque du RSCA ne doit toutefois pas être minimisé.

Hey (1)

Ce n'était pas seulement le pire match de sa carrière en Mauve & Blanc, mais l'un des pires matchs d'un défenseur central d'Anderlecht de mémoire récente. Son compatriote Zanka avait par moments touché le fond de la même façon.

Sardella (5)

L'un des rares à n'avoir (presque) rien à se reprocher. Il a fait le job mais était entouré de joueurs en perdition.

N'diaye (3)

Relances ratées à gogo et sortie à la pause : un match totalement raté de la part du Sénégalais.

Maamar (4)

Une montée au jeu correcte, même s'il est pris dans le dos sur le 4-0. Il a amené du danger dans le rectangle (et raté tous ses centres).

Camara (4)

Pris dans le dos, systématiquement battu, il a tout de même amené un peu offensivement au retour des vestiaires.

De Cat (4)

Il a livré l'une de ses mi-temps les plus compliquées, laissé totalement seul en rôle de sentinelle sans Saliba ni Llansana à ses côtés. Visiblement, il n'est pas prêt pour ça, même si le sortir à la mi-temps était sévère au vu du non-match général. Penalty provoqué, mais ce n'est pas la raison de sa sortie.

Llansana (4,5)

Monté à la pause, il se fait battre sur le 4-0, a perdu quelques ballons mais a aussi amené un peu plus d'équilibre, sans que ce soit brillant pour autant.

Stroeykens (3)

Il y a un vrai problème Stroeykens à Anderlecht. Un match indigne d'une place de titulaire.

Verschaeren (4)

Il sera fort critiqué, après avoir en quelque sorte "réclamé" une place dans le onze et ne pas avoir été très bon ce dimanche. Mais il aura été l'un des rares à jouer par moments vers l'avant, même si c'était sans grande inspiration. Perte de balle mortelle sur le 4-0.

Angulo (5)

Offensivement, le seul à avoir tenté sa chance, frappé au but, défié son opposant - qui a même dû sortir à la mi-temps. L'Equatorien n'a rien à se reprocher.

Bertaccini (4)

Rien de réussi sur le plan offensif, mais il était très seul. Il a au moins été présent à la retombée de certains ballons en première période. Vite sorti après le 4-0, sans avoir amené quoi que ce soit au retour des vestiaires.

Cvetkovic (4,5)

Il a payé cher le très mauvais match de son équipe, sorti à la mi-temps alors qu'il n'avait pas plus à se reprocher que d'autres. Beaucoup de décrochage vu que le bloc anderlechtois ne parvenait pas à remonter.

Luis Vazquez (3)

Ca valait bien la peine de sortir Cvetkovic : l'Argentin n'a rien fait de mieux que le Serbe, et globalement a même tout fait moins bien.