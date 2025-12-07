🎥Trop facile pour Westerlo : la boulette de Coosemans qui met Anderlecht dans les problèmes après 38 secondes

Anderlecht joue en ce moment à Westerlo. Les Mauves ont très mal commencé, Colin Coosemans a bien involontairement lancé les Campinois.

En cas de victoire à Westerlo, Anderlecht pouvait enchaîner un septième succès de rang. Mais les Campinois ont rapidement pris les devants. Après 38 secondes, la première erreur du Sporting était déjà punie.

Et cette erreur, c'est Colin Coosmeans qui s'en est rendu coupable. La saison dernière, le gardien des Mauves était déjà parti à la faute en Campine, avec un ballon venu des 45 mètres dont il avait très mal apprécié la trajectoire. Cette fois, c'est à la relance que cela a pêché.

Coosemans plaide coupable

Avec Nathan De Cat, Yari Verschaeren et Mario Stroeykens alignés côte à côte, l'entrejeu 100% made in Neerpede n'est pas des moins à l'aise avec le ballon. Il est donc tentant de les joindre directement, même sous pression.

Mais pour protéger son ballon d'un adversaire, il faut encore que la passe arrive. Ce qui n'a pas été le cas de la première relance de Coosemans vers De Cat. Il n'en fallait pas plus à Arthur Piedfort pour ouvrir le score.

De quoi sacrément tempérer les ambitions anderlechtoises de relances propres. Sonné, le Sporting ne s'est d'ailleurs jamais véritablement remis de ce premier coup de boutoir en première mi-temps.