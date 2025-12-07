Officiel : champion avec le Club de Bruges il y a quatre ans, il reprend du service en Arabie Saoudite

Alfred Schreuder avait temporairement pris ses distances avec le monde du football. Le voici de retour sur un banc de touche.

Alfred Schreuder a beau n'avoir dirigé que 21 matchs sur le banc du Club de Bruges, cela ne l'a pas empêché de laisser quelques souvenirs impérissables aux Blauw en Zwart, comme ce titre de champion décroché alors que l'équipe prenait l'eau sous les ordres de Carl Hoefkens et Scott Parker.

Cela lui a valu un beau transfert vers l'Ajax, avec moins de succès à la clé : il n'y a tenu que 26 matchs. Il a ensuite travaillé aux Émirats arabes unis, d'abord à Al-Ain, puis à Al-Nasr.

De retour après une pause de quelques mois

Schreuder n'avait pas prolongé à Al-Nasr, invoquant une certaine lassitude : "Je prendrai au moins six mois de congé. Il faut savoir que je suis dans le football depuis mes quatorze ans. C'est la première fois que je veux y aller un peu plus doucement. Aucun club ne devra me solliciter avant".

Après huit mois de repos, l'ancien entraîneur brugeois reprend du service. Il a accepté de reprendre l'équipe saoudienne d'Al-Diriyah, qui vient de limoger Sabri Lamouchi.

Alfred Schreuder ne côtoiera pas tout de suite les stars de la Saudi Pro League : son nouveau club évolue en deuxième division. L'équipe est actuellement quatrième, avec 21 points engrengés en 10 matchs.