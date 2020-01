La RAAL, une équipe "pleine de talents" et "ambitieuse"

Avant d'entamer un nouveau défi dans la cité désormais Loups, Clément Libertiaux se confie et il s'attend à une deuxième partie de saison enrichissante avec la RAAL.

C'est ce dimanche, à Hamoir, que débutera officiellement l'aventure de Clément Libertiaux avec la RAAL de Frédéric Taquin et s'il ne cache pas que c'est avant tout pour emmagasiner de l'expérience qu'il a signé au Tivoli, le jeune portier a aussi été grandement attiré par le projet sportif du club dirigé par Salvatore Curaba.

Dans la cité des Loups, le Namurois va pouvoir jouer le haut de tableau en D2 amateurs. "On est à sept points du leader, il nous reste trois matchs à jouer pour assurer le gain de la deuxième tranche. On va prendre les rencontres les unes après les autres, mais c'est clair que l'objectif est de se battre pour la montée et c'est agréable pour un joueur comme moi, d'arriver dans un club ambitieux."

Un dispositif offensif et de l'ambition: c'est agréable pour un joueur qui débarque.

Un club que Clément Libertiaux connaissait "un peu" avant d'arriver, mais qu'il découvre avec beaucoup de plaisir. "Les premières impressions ont été excellentes, avec un groupe très doué et super accueillant." Un noyau pas tout à fait inconnu d'ailleurs pour le gardien prêté par Mouscron. "J'ai retrouvé ici des joueurs que j'avais croisés à Charleroi et à Anderlecht", confirme-t-il.

Et Clément Libertiaux résume en un mot ce qu'il a constaté depuis son arrivée: la qualité. "Le niveau est assez élevé et le coach met en place un dispositif offensif basé sur la possession et la construction. C'est très agréable de jouer dans une équipe qui prône un tel football, d'autant qu'on sent l'ambition et l'envie d'aborder chaque rencontre pour la gagner."

Le jeune gardien a déjà eu l'occasion de s'en rendre compte sur le terrain puisqu'il a disputé deux mi-temps. Lors des deux matchs de préparation hivernaux de la RAAL (des victoires 8-0 contre l'USGTH et 1-5 à Braine). Et il attend beaucoup de cette expérience louviéroise qui devrait lui permettre de grandir après deux années passées dans l'ombre de Jean Butez et de Vaso Vasic, notamment, à Mouscron. Même s'il sait que la concurrence avec Kevin De Wolf sera particulièrement relevée.