Lukaku et De Bruyne : L'Euro 2020 en permanence à l'esprit

Kevin De Bruyne a de nouveau réalisé une toute grosse performance. Lukaku, devant son écran, a apprécié les nouveaux exploits de son compatriote.

Auteur d'un nombre de passes impressionnant, toujours vers l'avant et les yeux rivés vers ses partenaires, Kevin de Bruyne a régalé la galerie ce dimanche soir. Il a ajouté par la même occasion deux assists à son compteur, classement qu'il domine largement en Premier League. Lukaku était attentif et a plus qu'apprécié la prestation de celui qui est sans doute actuellement le meilleur meneur de jeu au monde.

Impressionné par la passe qui a amené le deuxième goal de Manchester City, le buteur belge avait directement les yeux rivés sur l'Euro 2020 :

Les deux Diables Rouges vont arriver en grande forme pour disputer l'Euro cet été. KDB a donné deux assists ce week-end, il en est à 15, en plus de 7 goals. Lukaku a aussi donné une passe désicive samedi. Sa deuxième, qui vient s'ajouter à ses 14 buts.