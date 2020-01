Officiel: retour (temporaire) d'un défenseur du cru à l'Atalanta

Retour à la case départ pour Mattia Caldara. A 25 ans, le défenseur central italien retrouve le club où il a été formé. Il est prêté par l'AC Milan, où il n'a pas joué la moindre minute en championnat, jusqu'à la fin de la saison.

Un retour aux sources pour l'international italien (deux caps avec la Squadra) qui avait découvert la Serie A avec l'Atalanta, avant d'être recruté par la Juve, puis vendu à l'AC Milan.

🎙 La prima intervista ufficiale di Mattia #Caldara: "Sono emozionato, felice di essere qui" 🤩

🎙 Mattia Caldara's first official interview: "I'm excited, I'm glad to be here" 😍



📽️ https://t.co/wT697DZQrX#WelcomeBackMattia #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/dLR3q8BJPF