Le coach de Lille se lâche : "On perd contre des équipes de peintres !"

Le LOSC a perdu des points très précieux sur la pelouse de Dijon, qui lutte pour son maintien. Et Christophe Galtier a poussé une gueulante à la pause ...

Christophe Galtier en a assez : l'entraîneur du LOSC (élu coach de l'année 2019 pour son travail chez les Dogues) n'a pas digéré la prestation de son équipe sur la pelouse de Dijon. À la fin de la rencontre (défaite 1-0), les murs des vestiaires ont tremblé ... et malheureusement pour Galtier, la salle de presse du stade est située à côté de ceux-ci. "On perd contre des équipes de peintre ! Amiens, Reims, Toulouse", a lancé l'entraîneur à ses joueurs, dans des propos rapportés par L'Equipe.

Des propos qu'il a immédiatement regrettés en conférence de presse par après. "Je sais que vous m'avez entendu, je suis désolé d'avoir utilisé ces termes. C'est de la colère. Je parle d'équipes jouant le maintien. Dijon est une équipe qui tient la route", s'est excusé Galtier, avant d'expliquer son pétage de plomb : "On s'est sabordés sur une remise en touche, en ne sachant pas exploiter notre supériorité numérique, en prenant un carton rouge ... On a montré trop peu de détermination (...) Les joueurs qui pensent à eux avant de pense à l'équipe iront sur le banc et s'y regarderont le nombril, c'est tout", a-t-il asséné pour conclure.