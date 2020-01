Voilà le montant total récolté par Mathew Ryan (ex-Bruges) pour l'Australie

Mathew Ryan, Australien, est naturellement touché par les feux qui ravagent sa terre natale. Il avait lancé une action de charité ce week-end, annonçant un don de 500 dollars australiens par arrêt réalisé en Premier League.

Les portiers de Premier League jouaient pour l'Australie ce week-end : chaque arrêt réalisé par un gardien de but en Angleterre rapportait 500 dollars australiens, que Mathew Ryan (ex-Bruges), portier de Brighton & Hove Albion, verserait pour venir en aide à la faune sauvage victime des flammes ravageant son pays.

Le décompte a été effectué : 56 arrêts en Premier League, dont 5 par Ryan lui-même, montant le total à 28.000 dollars australiens, soit 17.390 euros versés pour cette belle cause. Pour rappel, 11 millions d'hectares sont partis en fumée en Australie, et on estime le nombre d'animaux ayant péri dans les flammes à plus d'un milliard.