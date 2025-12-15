Réaction Son absence serait un sacré coup dur : les premières nouvelles de Kevin Mac Allister, sorti blessé à Charleroi

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Son absence serait un sacré coup dur : les premières nouvelles de Kevin Mac Allister, sorti blessé à Charleroi


L'Union Saint-Gilloise a été contrainte au partage à Charleroi. David Hubert regrettait la deuxième mi-temps des siens et s'inquiète de la sortie de Kevin Mac Allister.

David Hubert avait la tête des mauvais jours dans la salle de presse du Mambourg. "On ne mérite pas de gagner sur base de notre deuxième mi-temps", reconnaît-il sans détour. "Nous étions bien dans le match en première période avec de l'impact et des deuxièmes ballons gagnés. On marque d'ailleurs sur un deuxième ballon récupéré.

"Mais on a arrêté de jouer, on n'a en tout cas plus trouvé la solution par la suite alors qu'on avait demandé d'augmenter le tempo en possession. Et puis, c'est difficilement acceptable de concéder deux buts sur phase arrêtée, même si le second a été annulé. Quand on n'est pas à son meilleur niveau, il faut faire en sorte de repartir avec ce petit but marqué qui pouvait tout de même nous garantir la victoire", poursuit-il.

Et puis, il y a le cas Kevin Mac Allister. Le défenseur argentin a d'abord livré une première mi-temps de choix, en se montrant intraitable défensivement et en lançant même parfaitement Promise David vers l'ouverture du score. Mais dans le deuxième acte, il ne semblait pas dans son assiette. Dépassé à deux reprises par Aurélien Scheidler dans le rectangle, il a cédé sa place dans la foulée, touché physiquement.

Importantissime derrière

Hubert a donné les premières nouvelles : "Il a senti une sorte de crampe, de contracture. Il a pris la bonne décision : c'est quelqu'un qui aurait continué avec une déchirure jusque derrière l'oreille. C'est important qu'il se soit arrêté au bon moment. On espère que ce n'est pas trop grave. Il faudra voir les résultats de l'IRM".

L'Union devrait en savoir plus aujourd'hui et croise les doigts : son international semblait assez gêné physiquement et complètement vidé à sa sortie, lui qui surprend d'habitude les attaquants adverses par son mordant dans chaque intervention. David Hubert serait bien embêté de devoir s'en passer : Kevin Mac Allister est sans doute le maillon le plus important de la chaine défensive de par son intransigeance sur le côté droit.





