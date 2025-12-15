OFFICIEL : le carrousel continue : le KRC Genk se sépare de Thorsten Fink !

Thorsten Fink fait les frais de la mauvaise passe traversée par le KRC Genk. L'entraîneur allemand a été licencié.

On se posait la question ce dimanche : et si le mauvais résultat à la maison contre le KVC Westerlo était celui de trop pour Thorsten Fink ? La réponse était donc oui. Ce lundi matin, le couperet est tombé pour l'entraîneur allemand, qui a été licencié par le KRC Genk.

"Le KRC Genk a décidé de mettre fin à sa collaboration avec son entraîneur Thorsten Fink. Ses adjoints Sebastian Hahn et Goran Kontic quittent également le club", annonce le club limbourgeois via ses réseaux sociaux.

Qui succédera à Thorsten Fink ?

Thorsten Fink était arrivé à Genk en 2024, après avoir obtenu de très bons résultats en tant qu'entraîneur principal de Saint-Trond. Sa première saison au Racing avait été prometteuse avec une première place au terme de la saison régulière, mais les Limbourgeois se sont ensuite écroulés en Playoffs.

Cette saison, Genk était en difficulté : le club n'est que 7e en D1A avec 6 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Ces dernières semaines ont été particulièrement compliquées avec 4 matchs sans victoire d'affilée, dont une élimination en Coupe de Belgique à la maison contre Anderlecht et une défaite à Midjtylland.

On ignore encore qui remplacera Thorsten Fink à la tête du club. En l'attente de la nomination de son successeur, Domenico Olivieri et Michel Ribeiro prendront la tête de l'équipe A, tandis que Devon Maes s'occupera de la préparation physique.