OFFICIEL : le carrousel continue : le KRC Genk se sépare de Thorsten Fink !

OFFICIEL : le carrousel continue : le KRC Genk se sépare de Thorsten Fink !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Thorsten Fink fait les frais de la mauvaise passe traversée par le KRC Genk. L'entraîneur allemand a été licencié.

On se posait la question ce dimanche : et si le mauvais résultat à la maison contre le KVC Westerlo était celui de trop pour Thorsten Fink ? La réponse était donc oui. Ce lundi matin, le couperet est tombé pour l'entraîneur allemand, qui a été licencié par le KRC Genk.

"Le KRC Genk a décidé de mettre fin à sa collaboration avec son entraîneur Thorsten Fink. Ses adjoints Sebastian Hahn et Goran Kontic quittent également le club", annonce le club limbourgeois via ses réseaux sociaux. 

Qui succédera à Thorsten Fink ? 

Thorsten Fink était arrivé à Genk en 2024, après avoir obtenu de très bons résultats en tant qu'entraîneur principal de Saint-Trond. Sa première saison au Racing avait été prometteuse avec une première place au terme de la saison régulière, mais les Limbourgeois se sont ensuite écroulés en Playoffs.

Cette saison, Genk était en difficulté : le club n'est que 7e en D1A avec 6 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Ces dernières semaines ont été particulièrement compliquées avec 4 matchs sans victoire d'affilée, dont une élimination en Coupe de Belgique à la maison contre Anderlecht et une défaite à Midjtylland.

Lire aussi… 🎥 Sérieux coup de pouce pour Genk : Westerlo méritait-il vraiment de finir le match à dix ?
On ignore encore qui remplacera Thorsten Fink à la tête du club. En l'attente de la nomination de son successeur, Domenico Olivieri et Michel Ribeiro prendront la tête de l'équipe A, tandis que Devon Maes s'occupera de la préparation physique.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Westerlo

Plus de news

🎥 Sérieux coup de pouce pour Genk : Westerlo méritait-il vraiment de finir le match à dix ?

🎥 Sérieux coup de pouce pour Genk : Westerlo méritait-il vraiment de finir le match à dix ?

09:30
Son tout premier but avec Charleroi : et si le salut d'Antoine Colassin passait par un changement de poste ?

Son tout premier but avec Charleroi : et si le salut d'Antoine Colassin passait par un changement de poste ?

14:40
La contre-performance de trop pour Thorsten Fink ? "Si je n'ai plus rien à apporter..."

La contre-performance de trop pour Thorsten Fink ? "Si je n'ai plus rien à apporter..."

08:00
"On m'avait dit que le football était terminé pour moi" : de retour après son AVC, Samuel Bastien se confie

"On m'avait dit que le football était terminé pour moi" : de retour après son AVC, Samuel Bastien se confie

14:20
Diable à une reprise, il n'a pas renoncé au Mondial : "Je ne comprends pas pourquoi mon nom n'est jamais cité"

Diable à une reprise, il n'a pas renoncé au Mondial : "Je ne comprends pas pourquoi mon nom n'est jamais cité"

14:00
Son absence serait un sacré coup dur : les premières nouvelles de Kevin Mac Allister, sorti blessé à Charleroi Réaction

Son absence serait un sacré coup dur : les premières nouvelles de Kevin Mac Allister, sorti blessé à Charleroi

13:00
Il arrive directement du PSG : voici le nouveau directeur sportif de l'AS Eupen

Il arrive directement du PSG : voici le nouveau directeur sportif de l'AS Eupen

13:31
Le destin se répète pour Zakaria El Ouahdi : Genk fixe son prix et attend les offres

Le destin se répète pour Zakaria El Ouahdi : Genk fixe son prix et attend les offres

11:00
Une réaction de champion ? Bertaccini évoque les rêves de titre d'Anderlecht

Une réaction de champion ? Bertaccini évoque les rêves de titre d'Anderlecht

12:00
Kasper Dolberg a marqué, mais fait encore face à de vives critiques : "C'est un don inné, qu'il n'a pas"

Kasper Dolberg a marqué, mais fait encore face à de vives critiques : "C'est un don inné, qu'il n'a pas"

12:20
Deux floches en quelques jours : l'un des points forts de l'Union peut aussi être sa plus grande faiblesse

Deux floches en quelques jours : l'un des points forts de l'Union peut aussi être sa plus grande faiblesse

11:40
Improbable en D1 ACFF : deux joueurs clés de Tubize-Braine cités à... Mons, le grand rival pour le titre

Improbable en D1 ACFF : deux joueurs clés de Tubize-Braine cités à... Mons, le grand rival pour le titre

11:20
La classe de Sébastien Pocognoli, frustré par une décision arbitrale à Marseille : "On mérite mieux que ça"

La classe de Sébastien Pocognoli, frustré par une décision arbitrale à Marseille : "On mérite mieux que ça"

10:30
La fin d'une crise sans précédent ? Voici comment le conflit entre Marc Brys et Samuel Eto'o va se terminer

La fin d'une crise sans précédent ? Voici comment le conflit entre Marc Brys et Samuel Eto'o va se terminer

10:00
Bruges bat son propre record pour la première d'Ivan Leko en Pro League : "Malgré une semaine très difficile"

Bruges bat son propre record pour la première d'Ivan Leko en Pro League : "Malgré une semaine très difficile"

09:00
Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6

Genk n'y arrive toujours pas... et permet au Standard de rester dans le top 6

21:20
3
Écarté par l'Ajax en Ligue des Champions, Rayane Bounida réagit pour la première fois

Écarté par l'Ajax en Ligue des Champions, Rayane Bounida réagit pour la première fois

08:30
"On peut aller loin" : faux départ mais constat positif pour Rik De Mil à Gand

"On peut aller loin" : faux départ mais constat positif pour Rik De Mil à Gand

07:40
Des forfaits et des retours actés : les nouvelles des blessés du Standard et le casse-tête de Vincent Euvrard

Des forfaits et des retours actés : les nouvelles des blessés du Standard et le casse-tête de Vincent Euvrard

07:20
Vers un départ ou une prolongation pour Vincent Janssen ? L'Antwerp a pris sa décision

Vers un départ ou une prolongation pour Vincent Janssen ? L'Antwerp a pris sa décision

07:00
🎥 Un but "des parties intimes" : Roméo Vermant n'a pas perdu son instinct

🎥 Un but "des parties intimes" : Roméo Vermant n'a pas perdu son instinct

06:40
Le Club de Bruges s'inquiète pour Joaquin Seys, encore sorti blessé

Le Club de Bruges s'inquiète pour Joaquin Seys, encore sorti blessé

06:20
Un retour en mode mineur pour Adem Zorgane à Charleroi : "Bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur" Réaction

Un retour en mode mineur pour Adem Zorgane à Charleroi : "Bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur"

23:00
D1 ACFF : Tubize ne profite pas du faux pas de Mons

D1 ACFF : Tubize ne profite pas du faux pas de Mons

06:00
Des mots forts : "Ivan Leko ? Il est déjà oublié"

Des mots forts : "Ivan Leko ? Il est déjà oublié"

22:40
Un coach de plus mord la poussière : le RWDM a tranché

Un coach de plus mord la poussière : le RWDM a tranché

23:20
Scherpen fautif, très peu de joueurs au-dessus de la mêlée : les notes de l'Union contre Charleroi

Scherpen fautif, très peu de joueurs au-dessus de la mêlée : les notes de l'Union contre Charleroi

22:20
Y avait-il penalty pour Saint-Trond contre Anderlecht ? Un ancien arbitre est très clair

Y avait-il penalty pour Saint-Trond contre Anderlecht ? Un ancien arbitre est très clair

22:00
Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

Bernier très présent, Colassin en supersub : les notes de Charleroi contre l'Union

21:40
"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard Interview

"Revenir à Sclessin, c'était bizarre" : la soirée spéciale de Noë Dussenne, qui se confie sur le Standard

20:40
L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel

L'Union a oublié de remonter sur le terrain ! Charleroi tout proche de la victoire dans le temps additionnel

20:33
1
Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux

Vincent Kompany mis à l'honneur : il remporte un nouveau trophée prestigieux

21:00
Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent

Eupen enchaîne et enfonce le Club NXT, Lokeren et le Jong Genk partagent

20:20
L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

L'ex-Rouche Nathan Ngoy a failli coûter cher au LOSC, qui s'en sort dans un scénario fou

19:30
Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans

Une voix légendaire s'est tue : Roger Laboureur nous a quittés à l'âge de 90 ans

19:53
2
Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

Ivan Leko soigne ses débuts à Bruges : large victoire pour les Blauw & Zwart

19:01
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved