🎥 Un doublé pour Lukaku et la qualification pour l'Inter face à Nainggolan !

Romelu Lukaku a encore brillé ce mardi soir en huitièmes de finale de Coupe d'Italie, aidant l'Inter Milan à dominer Cagliari.

L'Inter Milan s'est hissé en quarts de finale de la Coupe d'Italie et peut remercier un homme : Romelu Lukaku, qui a rapidement mis ses couleurs sur du velours en ouvrant le score après 21 (!) secondes de jeu, soit le but le plus rapide cette saison en Italie toutes compétitions confondues. Borja Valero doublera la mise à la 22e face à Radja Nainggolan, titulaire, et ses coéquipiers.

Et la seconde période recommencera comme la première : par un but de Lukaku, cette fois après quelques minutes (3-0, 49e). Oliva (72e, 3-1) tentera bien de relancer le suspens, mais un but signé Andrea Ranocchia (4-1) fixera le score.