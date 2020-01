Chelsea réalise son premier transfert depuis la levée de l'interdiction

Ce mardi matin, The Mirror confirme que les Blues devraient annoncer leur premier transfert dans les prochaines heures. Il s'agit d'un jeune homme de 16 ans, Bryan Fiabema qui aurait signé un contrat de trois ans et demi pour la somme d'un million d'euros.

Il est l'actuel attaquant des U17 norvégiens. Frank Lampard confirme ainsi sa volonté de croire en la jeunesse. Et cela lui réussit plutôt bien pour le moment ; les Blues sont quatrièmes en Premier League. Dans le cas de Fiabema, il pourrait cependant être envoyé dans un premier temps dans le noyau B de Chelsea.

As confirmed by @arilasos, Bryan Fiabema has signed a three and a half year deal with Chelsea, and it's now just a case of when the club chooses to announce it. The Norwegian forward will initially join up with the #CFCU18 squad. pic.twitter.com/XgiY6mlbbu