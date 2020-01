Quel rôle pour Verschueren désormais ? "Je ne vais pas me mêler du sportif !"

Anderlecht nous prend encore au dépourvu. Du sang frais a (encore) été injecté dans l'organigramme du club : Karel Van Eetvelt a été nommé CEO. De quoi jeter le doute sur le rôle de Michael Verschueren ... ?

Karel Van Eetvelt a pris le temps de répondre à tout le monde et à toutes les questions ce mardi suite à l'annonce surprise de sa nomination en tant que CEO du RSC Anderlecht. Il n'a pas éludé l'une des plus brûlantes : qu'implique son arrivée pour Michael Verschueren ? Le directeur technique du RSCA reste bel et bien responsable du sportif.

"Je ne vais pas m'occuper du sportif. Je suis sûr que Michael va rester impliqué corps et âme, il reste le responsable de ce plan. Aucun changement n'est prévu à court terme", affirme Van Eetvelt.

Le rôle de Wouter Vandenhaute

Un autre nouvel arrivant est Wouter Vandenhaute, ami proche de Karel Van Eeetvelt. "Wouter sera mon conseiller, il ne devient absolument pas manager sportif. Il a beaucoup d'expérience dans le sport et les médias, je le vois comme un visionnaire, qui peut mettre en place une stratégie", pointe le nouveau PDG du RSCA.

"Qui sera le décideur final ? Pour le volet sportif, ce sera la cellule sportive. C'est leur tâche. Nous devrons considérer ce qui est faisable selon le budget du club", continue-t-il.