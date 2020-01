Un Diable rouge placé dans le Onze de l'année de l'UEFA par les internautes

L'UEFA a rendu officielle son équipe de l'année 2019 votée par plus de deux millions d'internautes. Kevin De Bruyne fait partie du onze de base de l'année.

Le joueur de Manchester City est aligné dans le milieu avec Frenkie De Jong, la jeune pépite de Barcelone.

L'équipe type est composée de : Alisson, Alexander-Arnold, De Ligt, van Dijk, Robertson, De Jong, De Bruyne, Messi, Ronaldo, Lewandowski, Mané.

Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions, compte donc cinq joueurs dans ce onze.

UEFA's Fans' Team of the Year of 2019 has been announced:



GK: Alisson

RB: Alexander-Arnold

CB: De Ligt

CB: Van Dijk

LB: Robertson

CM: De Jong

CM: De Bruyne

No.10: Messi

RW: Ronaldo

ST: Lewandowski

