Romelu Lukaku, à nouveau étincelant: "Je ne suis pas ici seulement pour marquer"

Auteur d'un doublé, contre Cagliari, Romelu Lukaku a montré la voie à l'Inter vers les quarts de finale de la Coupe d'Italie.

Buteur le plus rapide de la saison en Italie, mardi soir, Romelu Lukaku a lancé l'Inter vers une victoire tranquille contre Cagliari, et il en a profité pour soigner ses stats, en plantant une seconde rose en deuxième période. "On a fait un très bon match", commente-t-il sobrement sur le site web de son club.

Mais, même s'il ne veut pas tirer la couverture à lui, avec 18 buts en 25 rencontres, Big Rom' semble plus épanoui que jamais avec les Nerazzurri. Il acquiesce: "Mais pour ça, je dois remercier mes coéquipiers, le coach, le staff et les supporters", insiste Romelu Lukaku. "Tout le monde m'a aidé dès le premier jour. L'Inter était la meilleure option pour moi et je peux grandir avec ce club."

"Gagner des trophées"

"Aider l'équipe": voilà l'objectif que se fixe Romelu Lukaku en Lombardie. "Évidemment, marquer est un objectif personnel, mais je ne pense pas qu'à moi, je pense surtout à l'équipe. Je veux accomplir de grandes choses et gagner des trophées avec l'Inter."

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe et à la lutte avec la Juve en tête du championnat, Romelu Lukaku est bien parti pour atteindre son but, même s'il sait que le chemin est encore long...