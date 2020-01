Officiel: Ashley Young imite Sanchez et Lukaku

Antonio Conte continue de recruter en Angleterre.

Après les arrivées d'Alexis Sanchez et de Romelu Lukaku l'été dernier, un autre joueur arrive à l'Inter en provenance de la Premier League et de Manchester United. Plus du tout titulaire indiscutable à Manchester United, Ashley Young va découvrir l'Italie.

Le défenseur anglais de 34 ans, qui était arrivé chez les Red Devils en 2011, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison (avec option pour une saison supplémentaire) chez les Nerazzurri.