Manchester United confirme le départ d'Ashley Young

Après 8 ans de loyaux services, l'arrière gauche anglais va quitter Manchester United. A 34 ans, Young va relever un nouveau défi en Italie où il rejoindra l'Inter Milan de ses anciens équipiers Romelu Lukaku et Alexis Sanchez.

Son entraîneur, qui l'a fait jouer 12 fois en championnat cette saison, a confirmé la nouvelle : "Il aura 35 ans cet été, si un club lui offre un contrat de deux ans, je pense qu'il est logique qu'il le prenne. Ashley était un grand serviteur du club. Il a été notre capitaine, a gagné des trophées, mais nous avons d'autres joueurs qui se révèlent. Le temps était venu".

Ole has confirmed that #MUFC defender Ashley Young is on the brink of signing for Inter Milan.