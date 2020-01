Grands débuts de Riqui Puig pour la première de Setién : "Tous les jeunes joueurs auront leur chance"

Pour sa première à la tête des Blaugranas, le coach espagnol le prouve directement. Pour la première fois cette saison en Liga, Riqui Puig est sélectionné avec le noyau A alors que le Barca reçoit ce dimanche soir Grenade.

Certes, la présence du jeune prodige de 20 ans, est facilitée par la suspension de Frenkie de Jong. Mais Setién a confirmé sa confiance en la jeunesse lors de ses entretiens à la presse espagnole : "Riqui est un très bon joueur ! Tous les jeunes auront leur chance".

Arthur Melo et Marc-Andre ter Stegen font leur retour dans l'effectif. En revanche, Luis Suarez et Ousmane dembele sont tous les deux absents :

