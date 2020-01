Officiel: un grand talent brésilien signe à Madrid

Le jeune Brésilien arrive en provenance de Flamengo.

Reinier n'a que 18 ans, mais il est considéré comme un tout grand espoir du football brésilien. Il avait fait ses débuts avec l'équipe A de Flamengo en début d'année 2019 et il a inscrit six buts et donné quatre assists en 14 rencontres.

Un an plus tard, le voilà dans un des plus grands clubs du monde. Le Real Madrid a officialisé son arrivée ce lundi. Le jeune Brésilien s'est engagé jusqu'en 2026 et il rejoindra le club dès la fin du tournoi pré-olympique qu'il dispute en ce moment avec les U23 du Brésil.