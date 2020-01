Pourtant battue, la Louvière Centre est allé saluer les supporters du FC Liège : "Un public qui mérite qu'on l'applaudisse"

Les Loups se sont inclinés 2-1 lors de leur déplacement au FC Liège ce dimanche après-midi. Un deuxième revers de suite en cette année 2020.

La Louvière Centre a failli repartir de Rocourt avec un point mais l'inarrêtable Yadi Bangoura en a décidé autrement en plantant un doublé pour le FC Liège. "Nous avons eu quelques occasions en première mi-temps. Nous étions bien en place, nous avons bien quadrillé le terrain. Nous utilisons les forces que nous avons. Beaucoup pensent que nous sommes en plein doute, ce n'est pas le cas. Nous restons sereins. Notre but découle d'une belle action et cela a failli faire mouche une deuxième fois mais le portier liégeois a effectué un bel arrêt. Le match aurait pu pencher d'un côté ou de l'autre, il a penché pour eux. Dommage pour nous", a expliqué Xavier Robert à l'issue de la rencontre.

Le coach des Loups estime qu'un match nul aurait été plus logique au vu de la rencontre. En outre, il se concentre désormais sur les douze prochaines rencontres. "Il faut prendre des points, surtout avant les matchs couperets face à nos concurrents directs. Ne pas être décroché. Ce n'est pas encore le cas. Pas de pression particulière, il faut bien préparer la venue de Visé le week-end prochain", souligne le chef de la meute.

En fin de rencontre, il y a eu un bel exemple de fair-play. Les joueurs et le staff de la Louvière Centre sont allés saluer et applaudir le public du FC Liège. "Il faur savoir scinder le côté sportif et humain. Ce public, je l'apprécie énormément. J'étais venu scouter l'équipe lors d'un match de Tour Final en 2018. J'avais été très émerveillé par l'ambiance et la convivialité. J'aimerais voir des supporters comme ceux-là chaque week-end en D1 Amateurs. Un public qui mérite qu'on l'applaudisse. Car ce n'est pas courant au sein de cette série", a conclu Xavier Robert.

