Et de 15 pour KDB, City s'en sort à Sheffield United!

Pour saluer le retour d'Aymeric Laporte, titulaire après plus de quatre mois d'absence, Manchester City s'est imposé, de justesse, à Sheffield United. La domination des Citizens sera pourtant, longtemps restée stérile. Gabriel Jesus a même butté sur Jordan Henderson, sur penalty, avant la pause.

Mais la montée au jeu de Sergio Aguero a changé la donne. Cinq minutes après être sorti du banc, l'Argentin a profité d'un nouveau caviar de Kevin De Bruyne (15e assist cette saison pour le Diable qui se rapproche inexorablement des 20 assists records de Thierry Henry) pour libérer les Sky Blues et offrir la victoire à City (0-1).

Dans les autres rencontres de la soirée, Southampton a réussi un joli coup en allant s'imposer sur la pelouse de Crystal Palace, toujours privé de Benteke, grâce, notamment à un très joli but de Nathan Redmond, qui s'est ensuite transformé en passeur pour Stuart Armstrong (0-2).

Pas de Belge non plus dans le troisième duel du jour. Bjorn Engels n'était pas sur la feuille de match avec les Villains, tandis que Christian Kabasele est resté sur le banc de Watford. Avec un très précieux succès pour le nouveau club d'Ally Samatta, pas encore qualifié (2-1).

À noter encore: le partage d'Everton, qui menait poutant 2-0 contre Newcastle avant de se faire remonter (2-2) et surtout la bonne opération pour Bournemouth, qui reprend espoir dans le bas de tableau grâce à un solide succès contre Brighton, où Trossard est sorti du banc à 30 minutes de la fin, alors que les carottes étaient déjà cuites pour les Seagulls (3-1).

Nathan Redmond. That is quite simply magnifique. pic.twitter.com/0IR0zyReee