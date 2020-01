"Le Club de Bruges semble aussi inarrêtable que Liverpool en Premier League"

Nombre de joueurs et d'observateurs sont impressionnés par le Club de Bruges depuis le début de saison. Les Blauw en Zwart trônent en tête de la Jupiler Pro League et enchaînent les bonnes prestations chaque week-end. Sans oublier les joutes européennes des Brugeois en Ligue des champions.

Jonathan Buatu est revenu sur son prêt du côté de Mouscron. Mais il a aussi évoqué l'équipe qui l'avait le plus impressionné depuis le début de saison. "Clairement le Club de Bruges. Comparé aux autres cadors du championnat, ils ont creusé un écart conséquent et incroyable. Ils ont des joueurs exceptionnels et ont créé un fossé énorme entre eux et leurs concurrents. Un véritable bulldozer en championnat qui me fait penser à Liverpool en Premier League. Ce sentiment d'être inarrêtable", confie le joueur de Desportivo Aves.

"J'ai suivi un peu plus le Club qu'avant grâce à la présence de Clinton (Mata), mon coéquipier en équipe nationale d'Angola. Bruges a livré de solides prestations en Ligue des champions et a failli gagner au Real Madrid, ce n'est pas rien. Philippe Clement a le souci du détail et ne fait que s'améliorer", souligne le Liégeois avant d'évoquer deux autres équipes qui ont également présenté du bon jeu.

"Le Standard joue pas mal cette saison et devrait à coup sûr terminer sur le podium. Une autre équipe qui m'a donné bonne impression mais en début d'exercice, c'est Anderlecht. La qualité de jeu proposé était bien présente mais pas les résultats", a conclu Jonathan Buatu.