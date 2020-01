Retour en Premier League pour Dimitri Payet ? "Il faut être prêt si cela se confirme"

Ce jeudi matin, presse anglaise et française se sont mises d'accords : un retour de Dimitri Payet en Premier League est tout à fait envisageable.

L'Equipe cite le nom de West Ham United comme destination. Un club que le Français connaît bien puisqu'il a rendu de fabuleux services au club londonien entre 2015 et 2017. L'été 2015, les Hammers l'achetaient 15 millions d'euros avant de le revendre, deux ans plus tard aux Olympiens, pour le double du prix. On se souvient, notamment, de nombreux coup-francs somptueux qui ont fait le tour du monde lors de son premier passage en Premier League.

L'entraîneur de l'OM n'a pas confirmé la rumeur. Mais on le sent tout de même prudent, lorsque la presse française l'interroge à ce sujet : "Payet intransférable ? Pour moi, oui. Et il le sait. On a une relation spéciale. J’ai bien lu ce qui est sorti dans L'Equipe et dans la presse anglaise aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai, il faut être prêt si ça se confirme. Mais je ne pense pas que ça arrivera, on reste quand même dans l'attente".