Serie A : L'Atalanta, sans Castagne blessé, en enfile 7 au Torino !

Démonstration offensive pour les hommes de Gasperini !

L'Atalanta a probablement réalisé la prestation du week-end en Serie A en s'imposant sur le score de ... 0-7 face au Torino ! Les coéquipiers de Timothy Castagne, absent pour une inflammation au genou, n'ont eu aucune pitié pour les Turinois.

Le match était déjà plié en première mi-temps grâce à des buts d'Illcic (17e), Gosens (29e) et Zapata (45+1e). Lors du second acte, Ilcic marquait deux buts coup sur coup (53e et 54e) pour porter son total de la rencontre à 3 buts.

En fin de match, Luis Muriel inscrivait deux autres buts (86e sur pen. et 88e) pour porter le score à 0-7 et enfoncer le Torino un peu plus que ce qu'il ne l'était déjà depuis le début de la deuxième mi-temps.

Au classement, la "Dea" rejoint la Roma à la quatrième place avec 38 points et confirme qu'elle est la meilleure attaque du championnat avec déjà 57 buts marqués.