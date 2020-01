Officiel : L'ancien Brugeois Claudemir change de club

Le milieu défensif brésilien avait joué deux ans et demi pour le Club de Bruges. A 31 ans, il quitte à présent Braga avec qui il avait pourtant un contrat jusqu'en juin 2021.

Il terminera la saison en Turquie où il vient de signer un contrat d'un an et demi avec Sivasspor. Toutes compétitions confondues, Claudemir n'avait disputé que six rencontres cette saison avec le Sporting Braga.

On s'en souvient, à Bruges, son temps de jeu était nettement plus conséquent. En tout, il a porté la vareuse Blauw en Zwart à 88 reprises. Véritable roc dans le milieu de terrain, il avait également inscrit quatre buts et délivré treize passes décisives. Sivasspor est, de manière quelque peu surprenante, l'actuel leader du championnat turc.