Officiel : Leipzig sort le gros chèque pour Dani Olmo : "Je veux aider à rester en tête de la Bundesliga"

Le jeune joueur espagnol vient d'être transféré. Il quitte le Dinamo Zagreb pour rejoindre l'actuel leader de la Bundesliga : Leipzig.

Il s'agit d'un des transferts les plus coûteux, pour l'instant, de ce mercato hivernal. Montant de l'opération : 35 millions d'euros. Leipzig a décidé de frapper un gros coup en acquérant la jeune pépite espagnole (21 ans). Dani Olmo est à présent lié au club allemand jusqu'en 2024.

Sur le site officiel de son nouveau club, on peut lire les premières déclarations du milieu offensif : " Le RB Leipzig est un club jeune et attrayant qui m’a convaincu par sa philosophie de développer des joueurs talentueux et de leur faire confiance. J’ai maintenant hâte de faire connaissance avec l’équipe le plus rapidement possible et de me tenir sur le terrain avec mes coéquipiers. Je voudrais contribuer avec mes forces et nous aider à rester au sommet en championnat, mais aussi à réussir dans toutes les compétitions, et ce aussi longtemps que possible".