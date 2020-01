Anderson Niangbo, buteur pour ses débuts avec La Gantoise : "C'est magnifique !"

Les Buffalos ont confirmé ce week-end en s'imposant facilement contre un adversaire qui avait quelque peu retrouvé la forme.

Menée au score suite à un but de Bongonda, La Gantoise a bien su réagir et s'est finalement imposée 4-1 contre le Racing Genk. Anderson Niangbo, le dernier transfert des Buffalos, est monté au jeu et s'est même offert un but dans les derniers instants du match.

Sur le site internet du club gantois, on peut lire les premiers mots du jeune ivoirien (20 ans) : "C'est magnifique (en français dans le texte), je veux remercier Dieu. C'est comme dans un rêve. Marquer et gagner, quel départ ! ". L'attaquant a tenu à remercier le club pour son accueil, et a conclu, en souriant : "Je suis également très doué sur le plan technique". En tout cas, Jess Thorup a maintenant l'embarras du choix en attaque.