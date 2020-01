Serie A : Hellas Verone balaye Lecce, Parme s'impose face aux anciens Mauves de l'Udinese

Plusieurs rencontres de la 21ème journée du championnat italien avaient lieu ce dimanche après-midi.

Hellas Verone-Lecce 3-0

Les Gialloblu se sont imposés grâce à des réalisations de Dawidowicz (19e), Pessina (34e) et Pazzini (87e sur penalty).

Parme-Udinese 2-0

Gagliolo (19e) et Kulusekvski (34e), futur élément de la Juventus, ont permis aux locaux de s'imposer à la maison face à l'Udinese. Les anciens Anderlechtois Okaka et Nuytinck étaient titulaires tandis que De maio et Teodorczyk étaient sur le banc.

Sampdoria-Sassuolo 0-0