Les entraîneurs qui ont marqué la carrière de Romelu Lukaku : "Le plus grand respect pour eux"

Certains coachs ont plus marqué la carrière de Romelu Lukaku que d'autres, mais le Diable l'affirme: il a un respect immense pour chacun des coachs qui ont croisé sa route.

Mais quand on lui demande quels sont les entraîneurs avec qui la relation a été la plus spéciale, l’ancien Mauve a quand même quelques noms qui lui viennent à l’esprit. "Je pense à Roberto Martinez, à Ronald Koeman et, désormais, à Antonio Conte. Et je pense aussi à José Mourinho. S’il avait eu les joueurs qu’il voulait, il aurait pu faire mieux que ce qu’on a fait ensemble", explique Big Rom’ à Sky Sports.

Steve Clarke et Ariel Jacobs

Romelu Lukaku n’oublie pas non plus les hommes qui ont marqué le début de sa carrière. "Je pense aussi à Steve Clarke. Parce que c’est lui qui m’a donné l’opportunité de jouer en Premier League à 19 ans. Et évidemment Ariel Jacobs, mon premier coach à Anderlecht, qui m’a donné une chance alors que je n’avais que 16 ans. Il m’a appelé à l’école style ‘hey, tu dois venir jouer avec l’équipe première’ et il m’a fait jouer directement."

"Ce sont des coachs pour qui j’aurai toujours le plus grand respect", ajoute-t-il. Mais le nouvel attaquant de l’Inter insiste : il a le plus grand respect pour tous les T1 qu’il a côtoyés : "Au final, j’ai toujours été quelqu’un de très ouvert. Et, en tant que joueur, tu dois faire ce que ton coach demande. Je n’ai jamais eu le moindre problème avec un entraîneur et ça montre aussi mon professionnalisme et mon envie de travailler..."